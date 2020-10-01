Arif Akpınar kimdir kaç yaşında nereli? Arif Akpınar ölüm sebebi nedir? Son yıllarda müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Arif Akpınar'ın ölümü sevenlerini üzdü. 2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştı. Peki, Arif Akpınar ölüm sebebi nedir? Arif Akpınar kimdir kaç yaşında nereli? İşte detaylar…
ARİF AKPINAR ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
'Kilit' şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar, beyninde bulunan tümör nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu.
Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.
ARİF AKPINAR KİMDİR?
Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya gelmiştir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. 2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına sağlam bir giriş yapmıştır. Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri kendisine aittir. 2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştır. Akpınar'ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumlamıştır.