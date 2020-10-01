Arif Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Akpınar ölüm sebebi nedir?

Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

ARİF AKPINAR KİMDİR?

Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya gelmiştir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. 2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına sağlam bir giriş yapmıştır. Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri kendisine aittir. 2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştır. Akpınar'ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumlamıştır.