Lüks oteldeki yangın uyuşturucu tacirlerini ele verdi: Suçüstü yakalandılar

İstanbul'daki lüks bir süit otelde aseton ve asitle uyuşturucu madde imalatı yapan iki uyuşturucu satıcısından biri, Metamfetamin maddesi ile asidi karıştırırken sigara yaktı ve sigara tiryakiliği yangına yol açtı. Otel görevlilerinin ihbarı sonrasında olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü. Yangının uyuşturucu imalatından çıktığı ortaya çıkınca otele gelen polisler, uyuşturucu satıcılarını çok sayıda imalat malzemesi ve uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

İstanbul Bağcılar'daki lüks bir süit otelin odasında uyuşturucu madde imalatı yapan üç kişilik bir çete, imalat esnasında yangın çıkarmış ve polislere yakalanmıştı. Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre; aseton, asit ve uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin ile uyuşturucu madde imal ederken otel odasında yangın çıkartan ve polise yakalanmamak için İtfaiye Ekipleri'ni arayamayan uyuşturucu satıcıları alevleri söndüremedi. Yangını fark eden otel görevlileri hemen İtfaiye'yi aradı. Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerinde bulunan adrese hem polis hem de İtfaiye Ekipleri geldi. İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü. Adreste uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ve yangının bu nedenle çıktığı tespit edildi.

