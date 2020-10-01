Merakla ve heyecanla beklenen ALES başvuruları başladı, peki ne zamana kadar devam edecek? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru kılavuzu da yayınlandı ve tüm bilgiler ÖSYM tarafından paylaşıldı. ALES başvuruları nasıl yapılır? 2020 ALES başvuru ücreti ne kadar? Sorularının yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…
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ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 6 Aralık'ta uygulanacak sınava başvurularını bugünden itibaren 12 Ekim'e kadar yapabilecek.ALES'e başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adayların sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti 130,00 TL olarak açıklandı.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
KİMLER ALES SINAVLARINA GİREBİLİR?
ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunludur.
Yüksek lisans programı için ALES'e lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.