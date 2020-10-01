İzmir'in Bergama ilçesinde 2 gün önce çıkan ve 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili, 4 kişi gözaltına alındı. Araçlarında yapılan aramada 30 kilo çam fıstık kozalağı bulunan 4 şüpheli, tutuklandı.

Seklik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün yangın çıktı. Dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatan Bergama Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Araştırmalar sonunda olay günü bölgede bir aracın olduğu, içindekilerin hızla kaçtıkları bilgisine ulaşıldı.



Bu bilgiden yola çıkan jandarma, şüphelilerden 2'sini kimliğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine bu kişiler de Manisa Jandarma Komutanlığı ekiplerince kullandıkları araçta yakalandı.



Araçta yapılan aramalarda 30 kilo çam fıstık kozalağı, ucu yanmış bıçak, yanmış arı kovanı ve germe teli bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., İ.B., B.Ç. ve M.U., 'kasten orman yakmak', 'hırsızlık', 'mala zarar vermek ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.