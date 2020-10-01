Bursluluk parası nasıl alınır? 2020 bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası kaç lira?

2020 bursluluk parası nasıl alınır? Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS bursluluk sınav sonuçları 27 Eylül'de açıklanmıştı. Böylelikle adaylar burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmişti. Peki, bursluluk parası nasıl alınır? 2020 bursluluk parası ne zaman yatacak? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde…
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
İOKBS bursluluk sınavından başarılı olan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda, yatılılık, bursluluk sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliği hükümleri kapsamında ekim ayı başından itibaren ödeme alabilecek.
İOKBS BURSLARI KİMLERE VERİLİR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e - Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.
BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18'inci maddesine göre yapılacaktır.
İOKBS BURSU NE KADAR?
İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte. 2020 İOKBS burs miktarı henüz açıklanmazken geçtiğimiz yıl İOKBS burs miktarı aylık 260.40 TL idi.