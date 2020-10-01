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    • 01.10.2020 16:49
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    'nu ayakta alkışlayan 'li vekiller, Başkan Erdoğan Meclis'e girince ayağa kalkmadı

    Yeni yasama yılı, Başkan Erdoğan'ın da Meclis'te konuşma yaptığı program ile başladı. , her Meclis açılışında yaptığı gibi yine Başkan Erdoğan'ın 'ye girdiği anda ayağa kalkmadı.

    Erdoğan Meclis'e girince CHP'liler ayağa kalkmadı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aranın ardından yeni yasama yılı açılışı için TBMM'ye geldi.


    Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı.



    AYAĞA KALKMADILAR
    CHP grubu ise Erdoğan'ın kürsüye yürüyüşü sırasında alkışlamadı ve İstiklal Marşı okunana kadar ayağa kalkmadı.

    İstiklal Marşı töreninin ardından Erdoğan, Yeni Yasama Yılı açılışında konuşmasına başladı.



    Meclis Genel Kurulu'nda İstikal Marşı okunmaya başlayınca CHP'li vekiller de ayağa kalktı.
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