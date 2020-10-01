İmar planında 'yeşil alan, park' olarak görünen yeri Aras, bar olarak işletmeye başladı. Aras'ın içinde restoran, bar, beach ve voleybol sahası bulunan mekanı 2019'da belediye başkanı seçildikten sonra da ortağı Aydın Gönülalan ile işletmeye devam ettiği ileri sürüldü.

İşletmenin ortağı Gönülalan tarafından bir süre önce mekanın, iddiaya göre, dolgu yapılan alandaki eklentiler için 'İmar Barışı'ndan yararlanılarak, 3 yapı kayıt belgesi oluşturulduğu belirlendi.