DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 DGS tercihleri ne zaman bitecek?

2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS tercihlerinde son saatlere girildi. Doğru tercihi yapmak için uzun süredir taban puan araştırması yapan adaylar için sona gelindi. Tercihlerini şimdiden tamamlayan adaylar ise DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte merak edilen soruların yanıtları…
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
DGS tercihleri 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl tercih döneminin bitmesinden bir hafta sonra tercih sonuçları açıklanmıştı. Bu nedenle DGS tercih sonuçlarının 8-9 Ekim tarihinden sonra açıklanması bekleniyor.