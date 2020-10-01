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    • 01.10.2020 10:00
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    Son dakika: Evsel kullanım amaçlı etil ün satışı yapılamayacak

    Son dakika haberine göre, Evsel kullanım amaçlı etil ün satışına yasaklama getirildi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, yayım tarihinden itibaren 60 gün süreyle yapılabilecek.

    AA
    Etil alkol satışıyla ilgili flaş gelişme

    Evsel kullanım amaçlı etil ün satışına yasaklama getirildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığının "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Düzenlemeyle, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı gerçekleştirilemeyecek. Bakanlık, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak ya da aldıracak.

    İNTERNETTEN SATIŞI YAPILAMAYACAK
    Öte yandan etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devir işlemine izin verilmeyecek.

    Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, yayım tarihinden itibaren 60 gün süreyle yapılabilecek.


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    Haberler Güncel Son dakika: Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılamayacak