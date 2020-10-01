Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı, tatilleri ve yandaş atamaları ile gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB TV'nin logosundaki camiyi kaldırması büyük tepki çekmişti.

Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan, İstanbul'un meşhur surları, cami minareleri ve şehrin Yeditepe üzerinde kuruluşunu sembolize eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosu, Ekrem İmamoğlu başkan olduğu günden beri sessiz sedasız silinmeye devam ediyor.

İBB TV LOGOSU ÇALINTI MI?

Daha önce İBB TV'nin logosundaki cami ibaresi kaldırılmış, yerine çok renkli bir duman figürü konulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından LGBT renklerine benzetilen figür, büyük tepki toplamıştı. Hatta birçok kullanıcı yeni logonun çalıntı olduğunu, Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit şirketleri ile benzerlik gösterdiğini iddia etmişti. Ayrıca Twitter'da gündem olan değişiklik ti'ye alınarak #Camimiistiyorum hastag'i açılmıştı.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Göreve geldiği günden beri elle tutulur hiçbir icraat yapmayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun cami düşmanlığı sessiz sedasız uygulamalara yansıyor. Son olarak İBB Trafik'in cep telefonu uygulamasındaki cami logosu da kaldırıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Milyonlarca kullanıcısı bulunan Apple Store ve Google Play'den indirilebilen uygulamadaki logo değişikliği eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı değişikliğe tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden bazıları:

"Her kim camiye minareye düşman olsun olmasın eninde sonunda tariş pamuğu tıkılmış olarak musalla taşına tıpış tıpış gelecek gerçek olan bu"

"Seçim öncesi ve Yasin'i şerif sizi gidi din tüccarı istismarcı CHP"

"İBB tv'nin ardından @istanbulbld cep trafiğin logosu da sessiz sedasız değiştirildi... sayın Başkan @ekrem_imamoglu'nu bu logoda rahatsız eden cami minareleri mi acaba? Neden ibb'nin simgesi cami minareleri her yerden kaldırılıyor?"