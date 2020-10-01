Sosyal medya yasası , önceki dönemde Mecliste kabul edildi ve yürürlük tarihi 1 Ekim olarak açıklandı. Bu açıklamanın ardından 1 Ekim geldi ve sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Sz konusu düzenlemeye göre 1 milyondan fazla kullanıcı olan Twitter, Facebook, İnstagram ve Linkedin gibi sosyal medya şirketlerinin ürkiye 'de temsilci bulundurması zorunlu hale geldi.

Temsilcilik çağrısına yanıtsız kalan ve Türkiye 'de temsilcilik açmayı reddeden şirketlere ise önce para ve reklam cezası, daha sonra bant daraltma cezası daha sonra ise kademeli şekilde yaptırımlar uygulanacak.

Kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlar uygunsuz içeriklerin kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi için başvuru, sosyal medya temsilciliklerine yapılacak.