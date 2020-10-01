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    • 01.10.2020 12:11
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    duyurdu: hudut hattından 'a geçmeye çalışan 12 terörist yakalandı

    'den gelen son dakika haberine göre, hudut hattından 'a geçmeye çalışan, terör örgütleriyle bağlantılı 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandığı bildirildi.

    DHA

    MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin 'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.
    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

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