Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2020 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2020 20:33
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya ile kritik görüşme: işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı , ile telefonda görüştü.

    AA
    DHA
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya 'Ermenistan' mesajı!

    Dışişleri Bakanı , ile telefonda görüştü.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alınmıştır" denildi.

    RUSYA'YA NET MESAJ

    Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde -Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya ile kritik görüşme: Ermenistan işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz