Rüyada kız istemek ne demek? Rüyada görücü gelmesi nasıl tabir edilir?

RÜYADA KIZ İSTEMEK NE DEMEK?

Kız isteme iş değişikliği anlamına da gelir ve kişinin sahip olacağı yeni işinin ona bol kazanç, yüksek gelir ve daha iyi bir yaşam sağlayacağına da işarettir. Bu rüya aynı zamanda var olan ve bir türlü yoluna girmeyen sıkıntıların, ruhsal bunalımların, kırgınlıkların, küslüklerin ve kişiye rahatsızlık veren her türlü problemin sona ereceğinin de müjdesini verir. Yenilenmek olarak adlandırılması gereken rüya kişinin tüm yaşamının değişeceğine, her açıdan farklılıklar olacağına da tabir edilir.

Rüyada bekar bir erkeğin kız istemeye gitmesi, hayırlı biri ile izdivaç yaşayacağına delalet etmektedir. Evli birinin kız isteye gittiğini görmesi, eşi ile aralarına girecek biri olduğuna yorulmaktadır. Boşanmış birinin kız istemeye gittiğini görmesi ise kişinin uzun yıllar boyunca bekar kaldıktan sonra evleneceğine delalet eder.

RÜYADA KIZ İSTEMEYE GİTMEK

Rüya sahibinin önemli bir karar alacağı ve bu karar doğrultusunda hareket edeceği anlamına gelir. Kız istemeye giden kişiler yeni bir işyeri açmak için teşvik alır, devlet ile ilgili konularda işleri rast gider ve başarılı işler yaparlar. Bekar kişiler için kişilik olarak kendisine uygun, maddi anlamda zengin bir aileye mensup, görgülü ve namuslu biri ile tanışılacağına, yakın gelecekte de nikah masasına oturulacağına delalettir. Kız istemeye gittiğini gören kişinin ailesinden birinin evlenmesi de söz konusudur.

Rüyada kız isteme merasimi görmek, alınacak müjdeli haberlerin habercisidir. Rüya sahibinin üst üste alacağı güzel haberler ile birlikte mutluluk gözyaşları dökeceğine delalet eder. Kız isteme merasimi görmek, bekar kadın ve erkekler için büyük bir aşka yelken açacakları anlamına gelmektedir.