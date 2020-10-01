Rüyada kız istemek ne demek? Rüyada görücü gelmesi nasıl tabir edilir? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Rüyada kız istemek ne demek? Rüyada görücü gelmesi nasıl tabir edilir? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Rüyada kız isteme olayının nasıl gerçekleştiği, kızın alınıp alınamadığı gibi durumlar olayın anlamını değiştirir. Sevilen kişinin istemeye gelmesi, rüyayı gören kişinin istenmesi gibi durumlara göre de rüya tabirleri farklılaşmaktadır. Rüyada kız istemenin anlamlarını haberimizde bulabilirsiniz.
RÜYADA KIZ İSTEMEK NE DEMEK?
Kız isteme iş değişikliği anlamına da gelir ve kişinin sahip olacağı yeni işinin ona bol kazanç, yüksek gelir ve daha iyi bir yaşam sağlayacağına da işarettir. Bu rüya aynı zamanda var olan ve bir türlü yoluna girmeyen sıkıntıların, ruhsal bunalımların, kırgınlıkların, küslüklerin ve kişiye rahatsızlık veren her türlü problemin sona ereceğinin de müjdesini verir. Yenilenmek olarak adlandırılması gereken rüya kişinin tüm yaşamının değişeceğine, her açıdan farklılıklar olacağına da tabir edilir.
Rüyada bekar bir erkeğin kız istemeye gitmesi, hayırlı biri ile izdivaç yaşayacağına delalet etmektedir. Evli birinin kız isteye gittiğini görmesi, eşi ile aralarına girecek biri olduğuna yorulmaktadır. Boşanmış birinin kız istemeye gittiğini görmesi ise kişinin uzun yıllar boyunca bekar kaldıktan sonra evleneceğine delalet eder.
RÜYADA KIZ İSTEMEYE GİTMEK
Rüya sahibinin önemli bir karar alacağı ve bu karar doğrultusunda hareket edeceği anlamına gelir. Kız istemeye giden kişiler yeni bir işyeri açmak için teşvik alır, devlet ile ilgili konularda işleri rast gider ve başarılı işler yaparlar. Bekar kişiler için kişilik olarak kendisine uygun, maddi anlamda zengin bir aileye mensup, görgülü ve namuslu biri ile tanışılacağına, yakın gelecekte de nikah masasına oturulacağına delalettir. Kız istemeye gittiğini gören kişinin ailesinden birinin evlenmesi de söz konusudur.
Rüyada kız isteme merasimi görmek, alınacak müjdeli haberlerin habercisidir. Rüya sahibinin üst üste alacağı güzel haberler ile birlikte mutluluk gözyaşları dökeceğine delalet eder. Kız isteme merasimi görmek, bekar kadın ve erkekler için büyük bir aşka yelken açacakları anlamına gelmektedir.
RÜYADA GÖRÜCÜ GELDİĞİNİ GÖRMEK
Kendisi için görücü geldiğini gören kimseler hayatları hakkında çok önem arz eden bir dönüm noktasına gelirler ve buu aşamada aile desteğini dee alarak bir karar vermek zorunda kalırlar. bireyin bütün geleceğini etkileyecek olan önem arz eden bir duruma işaret eden rüya, evli insanlar için eşin alacağı bir karar nedeni ille hayatının değişeceği şeklinde de işarett eder.
RÜYADA İSTENMEK
Eğer rüyada bir bayan rüya sahibine görücü geliyorsa bu durumda bekar kızlar için bu rüyanın tabiri her zaman için bir kısmetle sonuçlanacaktır. Eğer rüyayı gören kişi imanı yerindeyse kısmeti de ona Allah yolunda destek olacak kadar hayırlıdır. Bunun bir diğer ifadesi de rüyada istenmek ya da görücü gelmesi durumu rüya sahibinin kişiliğine uygun olarak gerçek hayatta sonuçlanacaktır.
SEVDİĞİ KIZI İSTEMEYE GİTMEK
Yapılacak bir yolculuk sonrası gerçekleşecek hayırlı bir haberin müjdecisi olarak yorumlanan bu rüya, farklı bir bakış ile çok istenilen bir şey için harcanacak eforu temsil etmektedir. İstenilen ve arzu edilene ulaşmak için kişinin harekete geçmesi gerektiğini haber verir ve bu rüya sonunda ise rüyada kız istemek fiiliyatının sonucu rüyayı etkileyen bir faktördür kızın verilmesi gösterilen çaba sonunda istediğini elde etmeye, kızın verilmemesi ise maalesef istenilen şeye ulaşamamak olarak tabir edilir.
RÜYADA KIZ İSTEMEK VE ALMAK
Rüyasında kız istemek gören ve istediği kızı alan kişi, elde etmek için çok uğraştığı bir konuda başarılı olacaktır. Rüya sahibi olumlu sonuç beklediği bir konuda beklediği cevabı alacaktır. Rüyada kız isteyerek almak, olumlu bir işe yorumlanmaktadır. Bu olumlu yorum, duruma göre rüya sahibinin beklediği sonucunda maddi veya manevi olmasına göre yorumlanmaktadır.
RÜYADA KIZ İSTEMEK VE ALAMAMAK
Rüyada kız istemek gören ve olumsuz cevap alan kişi, hayatında beklemediği sonuçlar alacaktır. Rüya sahibi, olumlu bir sonuç beklediği ve kesin umut bağladığı bir işinde hayal kırıklığına uğrayacaktır. Rüyasında kız istendiğini ve alamadığı gören kişi, iş hayatında veya aile hayatında olumlu sonuç almayı beklediği bir konuda üzülecektir.
RÜYADA ERKEK İSTEMEYE GİTMEK
Rüyada kız istemek değilde rüyada erkek istemeye gitmek aslında kötü niyet olmadan yapılacak bir hatanın habercisi olarak görülür. Kişi aslında güzel bir iş yaptığını zannettiği halde toplum tarafından hoş görülmeyecek bir davranış sergileyebilir bu bağlamda kişinin dikkatli davranarak tedbir alması önerilir.
RÜYADA KIZINI İSTEMEYE GELDİKLERİNİ GÖRMEK
Kişi rüyada kızını istemeye gelen birilerini gördüğünde buruk bir mutluluk yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Bir yandan sevinirken diğer yandan üzüleceğiniz bir olay yaşamak üzere olabilirsiniz. Ama bu üzüntü tatlı üzüntüler bunlar diye adlandırılan türdendir. Örneğin Üniversite sınavını kazanarak başka bir şehre gitmeniz gerekir ve bu durum ailenizden ve sevdiklerinizden ayrı kalacağınız için içinizi burur ve bir hüzün duyarsınız ama diğer yandan bakıldığında istediğiniz bir okulu ve istediğiniz bir bölümü kazanmışsınızdır.