Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan açıklamada; Kanuni sondaj gemisinin Mersin Taşucu'nda göreve hazırlandığını belirtilerek, "Işıkları yaktık!" denildi.

TPAO; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Kanuni sondaj gemisinin bugün saat: 19:00'da çekilen fotoğrafı da paylaşıldı.

ERDOĞAN: "BU İLK KUYUDA BULUNAN REZERV, ÇOK DAHA ZENGİN BİR KAYNAĞIN BİR PARÇASI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos tarihinde Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıklamıştı. Erdoğan; "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" demişti.