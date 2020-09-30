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    • 30.09.2020 21:10
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    Son dakika: Başkan Erdoğan el- Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan , yeni el- Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla tebrik eden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Başkan , yeni el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

    İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

    Erdoğan, merhum Emir'in, bölgede barış ve istikrar yolunda sarf ettiği üstün gayretlerin yanı sıra Kuveyt'in refah ve kalkınması yolunda yaptığı müstesna katkılarla daima takdirle hatırlanacağını ifade etti.

    Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla tebrik eden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin bölgede barış ve istikrar ortamının tesisine de katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü