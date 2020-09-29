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    • 29.09.2020 18:19
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    Başkan Erdoğan'dan için başsağlığı mesajı

    Başkan Erdoğan hayatını kaybeden için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum 'a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

    Başkan hayatını kaybeden için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Erdoğan mesajında, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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