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    • 30.09.2020 10:05
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    Son dakika: Bakan açıkladı: Sektör ciromuz 2,2 milyar dolardan 27,2 milyar dolara yükseldi

    Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi, 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı, 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz, 2019'da 209 milyona ulaştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2,2 milyar dolardan 27,2 milyar dolara yükseldi ve ülkemiz havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı." açıklamasında bulundu.

    Bakan açıkladı: 27,2 milyar dolara yükseldi
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi, 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı, 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz, 2019'da 209 milyona ulaştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2,2 milyar dolardan 27,2 milyar dolara yükseldi ve ülkemiz havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı." açıklamasında bulundu.


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