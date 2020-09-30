İSKİ arıza listesi… İstanbul su kesintisi 30 Eylül Çarşamba! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 30 Eylül Çarşamba İstanbul su kesintisi nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi araştırılıyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar İstanbul su kesintisi olan ilçeleri sorguluyor. Peki, İSKİ arıza İstanbul sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Sarıgöl Mah,Mevlana Mah,Kazım Karabekir Mah,Yeni Mah,Şemsipaşa Mah,Yıldıztabya Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Hürriyet Mah,Karlıtepe Mah,Karayolları Mah,Karadeniz Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.