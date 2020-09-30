İSKİ arıza listesi… İstanbul su kesintisi 30 Eylül Çarşamba! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 30 Eylül Çarşamba İstanbul su kesintisi nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi araştırılıyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar İstanbul su kesintisi olan ilçeleri sorguluyor. Peki, İSKİ arıza İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.

Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah

Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.

Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.