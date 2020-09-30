Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.09.2020 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2020 10:03
    ABONE OL

    listesi… 30 Eylül Çarşamba! İSKİ ?

    30 Eylül ? arıza listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul’da bazı bölgelerde su kesintisi meydana geliyor. Su kesintileri nedeniyle İSKİ’den bilgi almak isteyen vatandaşlar İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, İSKİ İstanbul su arıza listesi ve suların geleceği saat bilgileri…

    takvim.com.tr
    İSKİ arıza listesi… İstanbul su kesintisi 30 Eylül Çarşamba! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?

    İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 30 Eylül Çarşamba İstanbul su kesintisi nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi araştırılıyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar İstanbul su kesintisi olan ilçeleri sorguluyor. Peki, İSKİ arıza İstanbul sular ne zaman gelecek?

    İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    İlçe : Bayrampaşa

    Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah

    Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.

    Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti

    İlçe : Eyüpsultan

    Etkilenen Mahalleler : Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah

    Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.

    Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti

    İlçe : G.O.Paşa

    Etkilenen Mahalleler : Sarıgöl Mah,Mevlana Mah,Kazım Karabekir Mah,Yeni Mah,Şemsipaşa Mah,Yıldıztabya Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Hürriyet Mah,Karlıtepe Mah,Karayolları Mah,Karadeniz Mah

    Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.

    Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti

    İlçe : Sultangazi

    Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah

    Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

    Açıklama : Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.

    Başlama Tarihi : 29.09.2020 21:11

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İSKİ arıza listesi… İstanbul su kesintisi 30 Eylül Çarşamba! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri