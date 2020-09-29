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    • 29.09.2020 12:13
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    Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan öğrencilere ücretsiz paketi müjdesi

    Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz paketlerini vermeye devam edeceğiz." dedi.

    Öğrencilere ücretsiz internet paketi müjdesi
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yıla göre sabit abonelerin internet kullanımı da mobil abonelerin internet kullanımı da arttı." dedi.

    Bakan Karaismailoğlu, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan öğrencilere ücretsiz internet paketi müjdesi
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