ÖSYM son dakika... YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı işlemlerini 23 Eylül tarihine kadar tamamlayan on binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. Tercih işlemlerini büyük bir heyecanla gerçekleştirilen adaylar bu bağlamda ÖSYM son dakika açıklaması olup olmadığını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıtların ekim ayının ilk haftası yapılacağı için sonuçların da bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacakttır.