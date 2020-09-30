Etkileyici güzel sözler | 2020 anlamlı, resimli uzun ve kısa özlü sözler

2020 anlamlı, resimli uzun ve kısa özlü sözleri haberimizde sizler için derledik. Aşkınıza, annenize, babanıza, en yakın arkadaşınıza, akrabalarınıza yanında olduğunuzu hissettirecek etkileyici güzel sözleri gönderebilirsiniz. İsterseniz de resimli sözleri iletebilirsiniz, hem yazılı hem de resimli güncel ve anlamlı sözleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte sevdiklerinizi mutlu edecek olan güzel sözler…
ETKİLEYİCİ GÜZEL SÖZLER
-Mutluluk bir yüz olsa senin yüzün olur, Sevinç bir el olsa senin ellerin olur, Huzur bir göz olsa senin gözlerin olur. Sonsuzluk bir insan olsa sen olursun sevgilim.
-Sen benim her şeyim, dünüm, bugünüm ve geleceğim... Tüm hayallerime ulaşmam için senin ellerine ihtiyacım var. Elimi sımsıkı tut ve bu yolları son nefesimize kadar birlikte aşalım.
-Kocaman gülümsüyorum dünyaya, arkasında sen varsın gülücüklerimin. Varsın diye cümlelerim aşk dolu, varsın diye günaydınlarım şenlikli ve varsın diye düşüncelerim gökkuşağı barındırıyor.
-Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü. Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey, cesaretindir.
-Yarın öleceğimizi bilsek, tüm kırgınlıkları unuturuz; ama biz sonsuza kadar yaşayacakmış gibi kırıcı ve gururluyuz. Umudunu yitirme şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.
-Al senin olsun bende ne varsa, istemem mutluluğu senden uzaksa, olamam bu dünyada sensiz ceylan gözlüm. Ölürüm yaşayamam aşkın bana yasaksa!
-Allah'ın bana verdiği sevgi sadece seni sevdi Allah'ın bana verdiği gözler sadece seni gördü Allah'ın bana verdiği ağız sadece senin için konuştu Allah'ın bana verdiği elde sadece senin elini tutacak.
-Başucumda bu imkansız sevdanın günahları dururken ben seni tertemiz sevaplarımla sevmişim.
-"Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz." – Grange
-Kadınlar sözleriyle değil, gözleriyle konuşur aslında. Bu yüzden onları anlamak için dinlemek yetmez, izlemek gerek yalnızca.
"Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur." – Voltaire
-''Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum" Özdemir Asaf
-''Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem.'' Özdemir Asaf
-Bir insan değer vermek, özen göstermek, onun kıymetini bilmek de bir kültürdür. Bunun eğitimi yoktur, kitaplarda yazmaz. Yolu insan olmaktan geçer.
-Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı?
-Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han nice sultan, tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti.
-''Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanarsın, izi kalır. Sonra bir daha dokunmazsın, sadece yanına yaklaşırsın.'' S. Akın
-''Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın.'' Orhan Veli Kanık
-Hiç bir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim…
-Sana şiir yazmak ne haddime. Varlığın şiir zaten…
-Çek bakışlarını gözlerimden, aşk bu şeytan doldurur.
"Birine duyduğun sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğin insana, herkesten çok sinirlenirsin." – Sigmund Freud
"Bir yalana inanmış olmak sizi aptal yapmaz. Çünkü saf olmak, karaktersiz olmaktan daha iyidir."– La Edri
-Akıl, doldurulacak bir gemi değil, yakılacak bir ateştir. Plutarkhos
-Kalbini değiştirerek hayatını değiştirirsin. Max Lucado
-Gücüm onun gücü kadar, çünkü kalbim saf. Alfred Lord Tennyson
-Bir şeyi sevmenin yolu, bunun kaybolabileceğini fark etmektir. Gilbert K. Chesterton
-Dünyayı değiştirmenize gerek yok; kendini değiştirmek zorundasın. Miguel Angel Ruiz
-Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir.
-Gönül insanın kıblesidir. Ne olur kırmayın.
-Sus! Zira susmakta binlerce dil, binlerce beyan vardır. Mevlana
-Geldiğin yeri unutmuşsun ama gideceğin yer sana bunu hatırlatacak.
-Hırs başarısızlığın son sığınağıdır.
-Sevgiyi kalbinde tut. Onsuz bir hayat, çiçekler öldüğünde güneşsiz bir bahçe gibidir.
-İçinde dans eden bir yıldız doğurmak için kaosun olması gerekir. Friedrich Nietzsche
-Zihin paraşüt gibidir. Açık değilse işe yaramaz. Frank Zappa
-Hayat gerçekten çok basit, ama biz karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz. Konfüçyüs
-Karakter kolay ve sessizce geliştirilemez. Sadece acı ve deneyimiyle ruh güçlenir.
-Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz. Albert Einstein