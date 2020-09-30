Etkileyici güzel sözler | 2020 anlamlı, resimli uzun ve kısa özlü sözler

ETKİLEYİCİ GÜZEL SÖZLER

-Mutluluk bir yüz olsa senin yüzün olur, Sevinç bir el olsa senin ellerin olur, Huzur bir göz olsa senin gözlerin olur. Sonsuzluk bir insan olsa sen olursun sevgilim.

-Sen benim her şeyim, dünüm, bugünüm ve geleceğim... Tüm hayallerime ulaşmam için senin ellerine ihtiyacım var. Elimi sımsıkı tut ve bu yolları son nefesimize kadar birlikte aşalım.

-Kocaman gülümsüyorum dünyaya, arkasında sen varsın gülücüklerimin. Varsın diye cümlelerim aşk dolu, varsın diye günaydınlarım şenlikli ve varsın diye düşüncelerim gökkuşağı barındırıyor.

-Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü. Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey, cesaretindir.

-Yarın öleceğimizi bilsek, tüm kırgınlıkları unuturuz; ama biz sonsuza kadar yaşayacakmış gibi kırıcı ve gururluyuz. Umudunu yitirme şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.