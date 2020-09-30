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    • 30.09.2020 17:40
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    Yazım hatalarına çok sık rastlanılır ve özellikle basılı yayımda sorunlara yol açıyor. Fransızca kökenli ve çok fazla kullanılan kelime ? Entelektüel kelimesinin anlamının yanı sıra nasıl yazıldığını merak edenler Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünü araştırıyor. İşte hem ? Sorusunun yanıtı hem de yazılışı…

    takvim.com.tr
    Entelektüel nasıl yazılır? Entelektüel ne demek?

    Çok fazla görülen yazım hatalarına düşmemek adına TDK'den kelimeleri sorgulanan kelime sayısı oldukça fazla oluyor. En sık araştırılanlar arasında entelektüel nasıl yazılır? Sorusu yer alıyor. Peki entelektüel mi yoksa entelektüel olarak mı yazılır? Günümüzde çok fazla kullanılan entelektüel kelimesinin anlamı nedir?

    Entelektüel TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazımı 'entelektüel' biçiminde geçmektedir. Bu doğru yazılışı üzerinden ele alabilir ve cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.

    Entelektüel (Doğru)
    Entellektüel (Yanlış)

    Entelektüel Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Entelektüel kelimesini cümle içerisinde kullanmak gerekirse;

    ''Tartışma entelektüel bir noktaya ulaştı.''

    ''Oldukça entelektüel bir kişilik.''

    Entelektüel Nedir?

    Entelektüel kelimesinin anlamı 'aydın kişi' şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda fikir sorunları ile ilgili anlam üzerinden de ele alınır.
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