Entelektüel nasıl yazılır? Entelektüel ne demek?

Çok fazla görülen yazım hatalarına düşmemek adına TDK'den kelimeleri sorgulanan kelime sayısı oldukça fazla oluyor. En sık araştırılanlar arasında entelektüel nasıl yazılır? Sorusu yer alıyor. Peki entelektüel mi yoksa entelektüel olarak mı yazılır? Günümüzde çok fazla kullanılan entelektüel kelimesinin anlamı nedir?