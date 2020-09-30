Entelektüel nasıl yazılır? Entelektüel ne demek?

Çok fazla görülen yazım hatalarına düşmemek adına TDK'den kelimeleri sorgulanan kelime sayısı oldukça fazla oluyor. En sık araştırılanlar arasında entelektüel nasıl yazılır? Sorusu yer alıyor. Peki entelektüel mi yoksa entelektüel olarak mı yazılır? Günümüzde çok fazla kullanılan entelektüel kelimesinin anlamı nedir?
Entelektüel TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazımı 'entelektüel' biçiminde geçmektedir. Bu doğru yazılışı üzerinden ele alabilir ve cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.
Entelektüel (Doğru)
Entellektüel (Yanlış)
Entelektüel Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Entelektüel kelimesini cümle içerisinde kullanmak gerekirse;
''Tartışma entelektüel bir noktaya ulaştı.''
''Oldukça entelektüel bir kişilik.''
Entelektüel Nedir?
Entelektüel kelimesinin anlamı 'aydın kişi' şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda fikir sorunları ile ilgili anlam üzerinden de ele alınır.