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    • 30.09.2020 12:12
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    : tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır

    : Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, topraklarını işgal eden , bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel MSB: Ermenistan tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır
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