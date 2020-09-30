Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan, bozguna uğradı. Motorlu piyade alayı imha edilirken yüzlerce askerinin öldürüldüğü açıklandı. Köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise dün BBC'nin programına katıldı. Karabağ'dan hak iddia etmeye kalktı! Sunucu Stephen Sackur, BM Genel Kurulu'nun tasarısını hatırlattı. "Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından çekilin. Siz barış elçisi değilsiniz" çıkışı yaptı.

BOŞDANIŞMAN

CHP, sivilleri hedef alan Ermenistan'ı kınamadı. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün 'Türkiye Azerbaycan'a asker ve silah gönderiyor' sözleri büyük tepki topladı. Başdanışman, daha önce de Türkiye ve Libya mutabakatı için 'Çizgiyi aştı' açıklaması yapmıştı. Ege adaları için vekillere 'işgal demeyin" diye mektup yazmıştı.

Evrin GÜVENDİK