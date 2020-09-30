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    • 30.09.2020 Gazete
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    dı! Katil ağzının payını aldı

    Sivilleri katleden , ’ın başarılı operasyonları ile köşeye sıkıştı. Dün ’nin canlı yayınına katılan katil ise ağzının payını aldı: Derhal o toprakları boşaltın.

    Paşinyandı

    Azerbaycan topraklarına saldıran , bozguna uğradı. Motorlu piyade alayı imha edilirken yüzlerce askerinin öldürüldüğü açıklandı. Köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol ise dün 'nin programına katıldı. Karabağ'dan hak iddia etmeye kalktı! Sunucu Stephen Sackur, Genel Kurulu'nun tasarısını hatırlattı. "'ın işgal edilmiş topraklarından çekilin. Siz barış elçisi değilsiniz" çıkışı yaptı.

    BOŞDANIŞMAN
    CHP, sivilleri hedef alan Ermenistan'ı kınamadı. 'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün ' Azerbaycan'a asker ve silah gönderiyor' sözleri büyük tepki topladı. Başdanışman, daha önce de Türkiye ve mutabakatı için 'Çizgiyi aştı' açıklaması yapmıştı. Ege adaları için vekillere 'işgal demeyin" diye mektup yazmıştı.

    Evrin GÜVENDİK

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