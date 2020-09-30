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    • 30.09.2020 12:19
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    'da bir ilk! 'da operasyonu!

    15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri olan üyesi 5 kişi ’a geçerken Yunan polisi tarafından yakalandı. Yakalanan isimlerin ’den Avrupa’ya kaçmak çalışan FETÖ’cüler için trafiği organize eden isimler olduğu ortaya çıkarken Yunanistan’ın FETÖ aleyhine ilk kez operasyon yapması dikkat çekti.

    takvim.com.tr

    Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 5 kişi üzerinden 'a geçerken Yunan polisi tarafından yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre Meriç Nehri üzerinden yaklaşık 1 ay önce geçerek 'ya gelen 5 'cü burada yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan isimlerin kendilerini Yunan polisine FETÖ'cü olarak tanıttığı bildirildi.

    Yunan polisinin aktardığı bilgilerde yakalanan şahısların telefonlarında 500 adet pasaport bilgisi ve fotoğraf ele geçirildi. FETÖ üyesi 5 kişinin 'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan FETÖ'cüler için trafiği organize eden isimler olduğu anlaşıldı.

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