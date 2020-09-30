KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona eriyor! KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

Lise mezunu olan ve devlet kurumlarında kariyer hayali kuran adaylar KPSS ortaöğretim sınavına katılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15-20 Eylül tarihleri arasında alınıyor. ÖSYM'nin yayınladığı başvuru kılavuzunun baz alınarak işlemlerin gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Peki KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, işlemler nereden yapılıyor, sınav ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilenler…