2 BİN 300 ERMENİ ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'den itibaren devam eden Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin bilançoyu açıkladı. Açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan kuvvetlerine ait, 130 tank ve diğer zırhlı araç, 25 hava savunma sisteminin imha edildiğini ve 2 bin 300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmaların 4'üncü gününe girilirken, Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 4 günlük bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusu çatışmaların başından bu yana 2 bin 300 Ermeni askerinin etksizi hale getirmiştir" ifadelerine yer verildi .