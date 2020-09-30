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    Her fırsatta Türkiye'nin karşısında cephe aldı! İşte ’li ’ün kabarık sicili!

    Genel Başkanı Kemal 'nun başdanışmanı , katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin 'a cihatçı grupları gönderdiği yalanını ortaya atarak kamuoyundan büyük tepki görmüştü. Çeviköz geçmişte, Türkiye'yi Akdeniz'de saf dışı bırakmaya çalışan planların çökmesine neden olan ile gerçekleştirdiği mutabakat konusunda "Bu mutabakat zaptı çizgiyi aşmak oldu" diyerek Türkiye'nin 'deki milli çıkarları yerine egemen güçlerin yanında yer aldı. İşte CHP’li Ünal Çeviköz’ün kabarık sicili...

    Sabah
    CHP’li Ünal Çeviköz’ün sicili kabarık

    Genel Başkanı Kemal 'nun başdanışmanı katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin 'a cihatçı grupları gönderdiği yalanını ortaya atarak kamuoyundan büyük tepki görmüştü. Dün kayıtlara rağmen 'Ben bu sözleri söylemedim' diyerek sözlerinden çark etmeye çalışan Çeviköz geçmişte da CHP'nin dış politika konularındaki açıklamalarında hep milli çıkarlara ters düştü.

    Çeviköz, geçmişte, Türkiye'yi Akdeniz'de saf dışı bırakmaya çalışan planların çökmesine neden olan ile gerçekleştirdiği mutabakat konusunda "Bu mutabakat zaptı çizgiyi aşmak oldu" diyerek Türkiye'nin 'deki milli çıkarları yerine egemen güçlerin yanında yer aldı. Çeviköz, Türkiye'nin 'a karşı 'nde verdiği mücadele ve egemenlik haklarına rağmen CHP milletvekillerine mektup göndererek "Ege adalarıyla ilgili konuya 'işgal' demeyin, adaların silahsızlandırılması' bağlamında ele alın" şeklinde ğarip bir yönlendirmede bulundu.



    UTANÇ KARESİNDE O DA VAR
    Çeviköz, genel başkan yardımcılığı sırasında ise Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı karalama kampanyasının başını çekti. Çeviköz, Suriye konusunda 'le görüşülmesini ve İsrail'le ilişkileri savundu. CHP'nin dış politika konularında izlediği gayri milli dış politikanın mimarı Çeviköz, Aralık 2018'de CHP Genel Başkanı 'nun Almanya ziyaretinde terör örgütü 'nın aktivistleri ve Evrim Sommer'le görüştüğü ve hatıra pozu çektirdiği karede de yerini aldı.

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