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    • 30.09.2020 09:43
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    'li Bodrum Belediye Başkanı 'ın kamu malını işgalinde flaş gelişme: Savcılık harekete geçti

    Bodrum’da başkan olmadan önce kiraladığı belediyeye ait mülkleri başkan olduktan sonra da işletmeye devam eden hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

    Sabah
    Hayrettin Şaşmaz
    Savcılık harekete geçti
    'li Bodrum Belediye Başkanı 'ın başkanlık öncesi kiraladığı belediyeye ait yerleri hla çalıştırdığını SABAH'ın manşetten duyurması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Başsavcılık, iddialarla ilgili araştırma ve inceleme başlattı. Ayrıca Bodrum Kaymakamlığı'ndan idari yönden bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi talep edildiği öğrenildi.

    Aras Yahşi Mahallesi'nde dönemin Ortakent Belediyesi'nce Yahşi Yelken Kulübü olarak yapılan yeri, daha sonra tek belediyeye dönüşen Bodrum Belediyesi'nden encümen kararıyla kiraladı. İmar planında yeşil alan park olarak görünen alan, Kefi Yelken Bistro Bar olarak tarafından işletilmeye başlandı. 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Aras işletmeyi devam ettirdi. Böylelikle hem belediye başkanı oldu hem de belediyenin kiracısı...



    Bodrum Belediyesi'nden kiralanmış olan bu yapının yapı ruhsatı bulunmuyor. Ortağı Aydın Gönülalan yapıları kendileri yapmış gibi "belediye ile kira sözleşmeleri olmasına rağmen" firma adına başvuru yapamayacaklarından kendi adına yapı kayıt belgesi başvurusunda bulundu. Bu şekilde 3 adet Yapı Kayıt belgesi oluşturuldu. Milli Emlak Müdürlüğü'nden ise belediyenin mülkünü kendisi yapmış gibi "yeşil alan ve dolgu alanı" olan yerlerin kendilerine satışı istendi. İşgalci veya mal sahipleri tarafından imar barışından yararlanılması mümkünken, Gönülalan'ın yaptığı işlemler hukuksuz olarak değerlendirildi. Aras'ın ayrıca kıyıyı işgal ederek iskele yaptığı belirlendi.

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    Haberler Güncel CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kamu malını işgalinde flaş gelişme: Savcılık harekete geçti
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