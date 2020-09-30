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    • 30.09.2020 14:29
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    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'a cevabı!

    'nin başkan adayı 'ın - gerilimi hakkındaki "'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal gerilimi düşürmeye çağırmalı. Ayrıca gibi ülkelerden bu nın dışında kalmalarını talep etmeli" ifadelerine Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi. , "Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?" dedi.

    AA
    Cumhurbaşkanlığı'ndan Joe Biden'a Dağlık Karabağ cevabı!

    , başkan adayı 'ın ile ilgili sosyal medya paylaşımına, "'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına boyun mu eğerdiniz?" sorularıyla tepki gösterdi.

    Kalın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal gerilimi düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli." şeklinde değerlendirmede bulunan Biden'a cevap verdi.

    Kalın, Biden'a "Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?" sorularıyla yanıt verdi.

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