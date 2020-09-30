Lise stajları ne zaman başlayacak? 2020 – 2021 lise staj başladı mı? 12. sınıf staj ne zaman?

2020 – 2021 lise staj dönemi merak ediliyor. 12. sınıf staj ne zaman? Lise stajları ne zaman başlayacak? Yeni eğitim öğretim döneminde okulların uzaktan eğitimi devam ederken, Meslek Lisesi öğrencilerinin merak ettiği konu stajlar oldu. Peki, 12. sınıf staj ne zaman? Lise stajları ne zaman? Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin stajlarına başlayabilecekleri tarih açıklandı.

12. SINIF STAJ BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler." açıklamasını yaptı.