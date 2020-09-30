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    • 30.09.2020 14:25
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    ları ne zaman başlayacak? 2020 – 2021 ? ne zaman?

    ne zaman? ları ne zaman başlayacak? 2020 – 2021 lise staj dönemi merakla bekleniyor. Staj yaparak mesleki anlamda deneyim kazanmak isteyen Meslek Lisesi öğrencileri, başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, staj tarihleriyle ilgili bilgi verilmişti. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri bu yıl staj yapabilecek. İşte sorusunun merak edilen yanıtı!

    takvim.com.tr
    Lise stajları ne zaman başlayacak? 2020 – 2021 lise staj başladı mı? 12. sınıf staj ne zaman?

    2020 – 2021 lise staj dönemi merak ediliyor. 12. sınıf staj ne zaman? Lise stajları ne zaman başlayacak? Yeni eğitim öğretim döneminde okulların uzaktan eğitimi devam ederken, Meslek Lisesi öğrencilerinin merak ettiği konu stajlar oldu. Peki, 12. sınıf staj ne zaman? Lise stajları ne zaman? Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin stajlarına başlayabilecekleri tarih açıklandı.

    12. SINIF STAJ BAŞLADI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler." açıklamasını yaptı.

    STAJYER ÜCRETİ NE KADAR?

    Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödenmesi gerekiyor. Bu uygulamayla, pek çok sektörde yaygın bir uygulama haline gelen stajyerin uzun dönemlerle ücret verilmeden çalıştırılması ve bunun bir maliyet avantajı olarak görülmesi de engellenmiş oldu.

    2019 yılı için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 548.7 TL. Dolayısıyla, tüm işletmeler, staj yapan öğrencilere asgari 548.7 TL ödemek zorunda. Stajyerlerin ücretlerinden herhangi bir vergi vb. kesinti yapılmadığından asgari geçim indirimi stajyerlere ödenmesi gereken ücret hesaplamasında dikkate alınmıyor. Yani, vergisi olmayan bir ücret ödemesi için asgari geçim indirimi doğmuyor.
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    Haberler Güncel Lise stajları ne zaman başlayacak? 2020 – 2021 lise staj başladı mı? 12. sınıf staj ne zaman?
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