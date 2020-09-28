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    • 29.09.2020 05:31
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    'da silahlı saldırı: 1 yaralı

    'da Yeşilyurt ilçesine bağlı 'nde edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünde gerçekleştiği ileri süren olayda, üzerinde bulunan K.Ö.'ye ait iş yerine gelen ismi henüz öğrenilemeyen şüphelisi şahıs tabanca ile K.Ö.'ye ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı.

    İHA
    Malatya'da silahlı saldırı

    'da Yeşilyurt ilçesine bağlı 'nde edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünde gerçekleştiği ileri süren olayda, üzerinde bulunan K.Ö.'ye ait iş yerine gelen ismi henüz öğrenilemeyen şüphelisi şahıs tabanca ile K.Ö.'ye ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı.

    K.Ö.'nün yaralandığı olayda ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayın gerçekleştiği iş yeri ile cadde üzerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan bulunurken, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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