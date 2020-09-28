Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.09.2020 00:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2020 00:06
    ABONE OL

    Son dakika: Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu ile Batı için sağanak uyarısı!

    Son dakika haberi... tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın , , , ile 'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli öngörülüyor.

    Meteoroloji’den kritik uyarı

    Son dakika haberi... Marmara''nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

    Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    BURSA 22°C, 29°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 22°C, 28°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 19°C, 27°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 24°C, 31°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR 24°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 21°C, 32°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    MUĞLA 17°C, 32°C
    Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ADANA 22°C, 35°C
    Az bulutlu

    ANTALYA 25°C, 34°C
    Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

    HATAY 23°C, 37°C
    Az bulutlu

    ISPARTA 16°C, 29°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ANKARA 18°C, 28°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 17°C, 26°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 17°C, 32°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    NİĞDE 14°C, 29°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    BOLU 15°C, 26°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 19°C, 29°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 12°C, 28°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde güney ve batı ilçelerinin yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 13°C, 29°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu, kesimleri ile zamanla batısını parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 16°C, 35°C

    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 20°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 20°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 22°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 6°C, 23°C

    Az bulutlu

    KARS 4°C, 22°C

    Az bulutlu

    MALATYA 15°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 7°C, 22°C

    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 19°C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 22°C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 20°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 26°C, 37°C

    Az bulutlu ve açık
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için sağanak uyarısı! HAVA DURUMU
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri