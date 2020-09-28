Son dakika haberi... Marmara''nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 22°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 19°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 24°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 21°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA 25°C, 34°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY 23°C, 37°C
Az bulutlu
ISPARTA 16°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 18°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
NİĞDE 14°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 15°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 12°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde güney ve batı ilçelerinin yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, kesimleri ile zamanla batısını parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 23°C
Az bulutlu
KARS 4°C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık