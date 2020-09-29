Rüyada örümcek sürüsü görmek ne demek? Rüyada örümcek görmek detaylı tabirleri...

RÜYADA ÖRÜMCEK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada örümcek görmek, hayra ve dine sevgi beslemeye de işarettir. Örümcek görmek dokumacıya, ibadete düşkün, takva ehli kimse demektir. Rüyada örümcekle karşılaşmak böyle biriyle karışılaşmaya; Örümcek bazen tenbel, hilekâr ve zayıf kimseye, sihir yapan kadına, yoldan çıkmış kimseye de yorulur.

Bazı kere de örümcek görmek, dokuyucuya, ibadet ehli ve takva sahibi zatlara işarettir. Rüyada örümceğin damdan yere düştüğünü görmek, o sene içinde şiddetli kışa delâlet eder. Bazı kere de örümcek görmek, sihir yapan kadına işarettir.

RÜYADA ÖRÜMCEK AĞI GÖRMEK

Rüyasında örümcek ağı sabır ve şükre işaret eder. Allah'ın hikmeti olan örümcekler ağlarını yavaşça ve sabırla örerler. Rüya sahibi bu ağları gördüğünde başına bir olay geleceğini ancak sabırla kurtulabileceği manasını çıkarmalıdır.

Rüya sahibinin şükrü elden bırakmaması gerektiğince yorulur. Rüya sahibi mümkünse ve malı varsa bundan 40'ta 1 payı fakirlere dağıtmalıdır. Rüyasından örümceklerin yaptığı ağlara yakalanmak, sorunların çıkacağına delildir. Kişinin kendisini hemen yanlış yoldan çevirmesi gereklidir. Alimler bu kişilerin doğru yolu istedikleri zaman bulacaklarını söylemişlerdir.