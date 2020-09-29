Rüyada örümcek sürüsü görmek ne demek? Rüyada örümcek görmek detaylı tabirleri...

Rüyada örümcek sürüsü görmek sıkça arananlar arasında yer alıyor. Gerçek hayattaki yorumunu merak edenler rüyada örümcek görmenin anlamını merakla araştırıyor. Rüyada tek ya da sürü halinde örümcek görülmesi anlamı değiştirir. Kişi ısırması, zarar vermemesi, ağını görmek gibi daha pek çok duruma rastlanılabilir. Bu durum anlamında farklılaşmasına neden olur. İşte rüyada örümcek görmenin yorumu…
RÜYADA ÖRÜMCEK GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada örümcek görmek, hayra ve dine sevgi beslemeye de işarettir. Örümcek görmek dokumacıya, ibadete düşkün, takva ehli kimse demektir. Rüyada örümcekle karşılaşmak böyle biriyle karışılaşmaya; Örümcek bazen tenbel, hilekâr ve zayıf kimseye, sihir yapan kadına, yoldan çıkmış kimseye de yorulur.
Bazı kere de örümcek görmek, dokuyucuya, ibadet ehli ve takva sahibi zatlara işarettir. Rüyada örümceğin damdan yere düştüğünü görmek, o sene içinde şiddetli kışa delâlet eder. Bazı kere de örümcek görmek, sihir yapan kadına işarettir.
RÜYADA ÖRÜMCEK AĞI GÖRMEK
Rüyasında örümcek ağı sabır ve şükre işaret eder. Allah'ın hikmeti olan örümcekler ağlarını yavaşça ve sabırla örerler. Rüya sahibi bu ağları gördüğünde başına bir olay geleceğini ancak sabırla kurtulabileceği manasını çıkarmalıdır.
Rüya sahibinin şükrü elden bırakmaması gerektiğince yorulur. Rüya sahibi mümkünse ve malı varsa bundan 40'ta 1 payı fakirlere dağıtmalıdır. Rüyasından örümceklerin yaptığı ağlara yakalanmak, sorunların çıkacağına delildir. Kişinin kendisini hemen yanlış yoldan çevirmesi gereklidir. Alimler bu kişilerin doğru yolu istedikleri zaman bulacaklarını söylemişlerdir.
RÜYADA ÖRÜMCEK SÜRÜSÜ GÖRMEK
Rüya sahibi için iş hayatında ve aile hayatında çok hayırlı ve güzel gelişmelerin yaşanacağına, yakın bir zamanda alınacak olan hayırlı bir haber sayesinde sıkıntıların sona ereceğine, ters giden olayların yoluna gireceğine, üzüntülerin son bulacağına ve aile hayatı ile ilgili olarak çok güzel adımların atılacağına işaret eder. Aynı zaman, rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok temiz olmayan, söylediği her sözden biri yalan olan, hileli hurdalı iş yapan ve her zaman insanları kandırmanın yolunu arayan birisi ile bilmeden bir işe gireceğine ancak bu kişinin gerçek yüzünü gördükten sonra işi bırakacağına tabir edilir.
SİYAH ÖRÜMCEK GÖRMEK
Rüyasında siyah örümcek, evle ilgili sorunlar yaşanacağı manasına gelir. Bunlar anne ve babayla tartışmak, kardeşlerle veya eşle küsmek manasındadır. Rüyada beyaz örümcekler ise karşılaşılan sorunun çözüleceğini ifade eder.
Beyaz örümcek görmek herkese nasip olmaz. Hangi sorun olursa olsun, bunun Allah'ın izniyle çözüleceği manasındadır. Rüyasında sarı örümcek görmek, ibadeti çok olan kalbi temiz insanlarla tanışmaya delalet eder. Rüyasında sarı örümcekler Allah'ın emirlerine uyulması gerektiği anlamına da geliyor.
BEYAZ ÖRÜMCEK GÖRMEK
Rüyada beyaz örümcek görmek iyi bir anlama gelmektedir. Rüyada beyaz örümcek gören kişinin kötğ işleri bırakarak kendini doğru yola sokacağına işaret eder. Aynı zamanda bu kişinin sağlığına eskisinden çok daha dikkat edeceği anlamına gelir. Rüyada görülen beyaz örümcek parlak gelecek ve temizlik demektir.
RÜYADA ÖRÜMCEK YAKALAMAK
Rüyada örümcek yakalamak böyle bir kadınla evlenmeye, Rüyada Örümcek öldürmek yukarıdaki niteliklerden birini taşıyan kimseden kurtulmaya, Rüyada Örümceği ördüğü ağla birlikte görmek zayıflık ve gevşekliğe işarettir
Rüyada Örümceğin damdan düşmesi şiddetli kışa; Örümcek ağı hile ve düzene, fakirliğe, Evinde örümcek ağı görmek yoksulluğa, bunları süpürüp attığını görmek fakirlikten kurtulmaya delalet eder.
RÜYADA ÖRÜMCEK ÖLDÜRMEK
Rüyada örümcek öldürmek hayırlı şeylerin habercisidir. Rüyada örümcek öldürmek, düşmana karşı galip gelmek, hastalıktan kurtulmak, rahatlığa erişmek, vücut sağlığı ve cesarete delalet eder. Rüyayı gören kişiye karşı kötü duygu besleyen insanlardan rüya sahibinin kurtulacağı anlamına gelir. Aynı zamanda kişinin etrafında bulunan dost görünümlü düşmanları da işaret eder.
RÜYADA ÖRÜMCEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEK
Rüya sahibi gördüğü hikmetli düşünde örümcek tarafından öldürüldüğünü görürse, nefsine yenik düşeceği zamana girdiği söylenir. İslam alimlerinden bazıları örümcekler tarafından öldürüldüğünü gören kimsenin tövbe kapısına dayanması gerektiğini, günahlarının çok ağır olduğunu ifade etmişlerdir.
Örümcek zehrinden öldürüldüğünü görmek ise safi olmayan bir kalbinin olduğunu, sadaka, zekat, namaz ve orucunu kişiyi kurtaracağı söylenir. Rüyasında örümcek zehri, insanı yoldan çıkarabilecek felaketlerin başlandığını belirtir. Sadaka ve zekat, bunun çözüm yoludur.