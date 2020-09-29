Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.09.2020 22:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2020 22:59
    ABONE OL

    Son dakika: Orta Vadeli Program 'de yayımlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2021-2023 dönemlerini kapsayan 'nin onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı.

    AA
    Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2021-2023 dönemlerini kapsayan 'nin onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı.

    Bu kapsamda, bugün Hazine ve Maliye Bakanı tarafından "Yeni Ekonomi Programı" başlığıyla açıklanan programa göre, büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0,3 olarak öngörülürken, 2021'de yüzde 5,8, 2022 ve 2023 yılları için de yüzde 5 olarak belirlendi.

    YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 10,5, gelecek yıl için yüzde 8, 2022 yılı için yüzde 6, 2023 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı.

    Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının bu yıl yüzde 4,9, 2021'de yüzde 4,3, 2022'de yüzde 3,9 ve 2023 için yüzde 3,5 olarak hedeflendiği programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 13,8 olarak belirlendi. Bu hedef gelecek yıl için yüzde 12,9, 2022 yılı için yüzde 11,8 ve 2023 yılı için ise yüzde 10,9 şeklinde sıralandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri