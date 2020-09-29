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    • 29.09.2020 22:19
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    Son dakika: 'da 3.8 büyüklüğünde

    Son dakika haberi...Afet ve () verilerine göre, saat 21.28'de merkez üssü ’nın Tuzlukçu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 7,63 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Tuzlukçu ve yakın ilçelerden hissedildi.

    Konya'da korkutan deprem

    Son dakika haberi... 'da Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve () verilerine göre, saat 21.28'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yerin 7,63 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Tuzlukçu ve yakın ilçelerden hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem, hasara yol açmadı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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