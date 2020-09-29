A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ise "Bu program dünyaya meydan okuma anlamına geliyor" dedi. Doğaner, "Dünya sıkıntılı bir pandemi dönemi yaşadı. Bu dönemde Türkiye ekonomisi pozitif ayrıştı. 'Bundan sonraki dönemde biz dünyaya bir meydan okuyacağız'ın açıklaması aslında bu." ifadelerini kullandı.

YEP'TE NELER VAR?

"18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık." diyen Bakan Albayrak, salgında açıklanan destek paketlerinin toplam büyüklüğünün 494 milyar lira ile mili gelirin yüzde 10'una ulaştığını belirtti.