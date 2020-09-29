Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.09.2020 21:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2020 21:50
    ABONE OL

    'de bir 'lı terörist teslim oldu

    Son dakika haberi... Terör örgütü 'da çözülme sürüyor. , bir PKK'lı teröristin 'de teslim olduğunu bildirdi. 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 171'e yükseldiği öğrenildi.

    PKK'da çözülme sürüyor!

    , bir 'lı teröristin 'de teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışların hızlandığı belirtildi.

    SAYI 171 YÜKSELDİ
    Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye'de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin'de Hudut Birliğine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171'e yükseldi." bilgisi paylaşıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Mardin'de bir PKK'lı terörist teslim oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri