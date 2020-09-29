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    • 29.09.2020 07:24
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    Son dakika: Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 'lı iki terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun 'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    AA
    Bakanlık açıkladı: PKK'lı iki terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun 'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, /KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde, iki teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği bilgisine yer verildi.

    Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 170'e yükseldi.

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