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    • 28.09.2020 16:39
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    MSB duyurdu: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

    Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada 'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 5 ’lı teröristin, Şırnak/’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

    , 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 'lı teröristin Şırnak'ın ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

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