



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Az bulutlu 35







Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon:Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35