ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçları Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar Listesi



KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır.

Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. KPSS sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Bu bilgi göz önüne alındığında sınav yerlerinin 15 Ekim'de açıklanması ön görülüyor.