Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu Yüksekdağ'ın pandemi koşulları nedeniyle duruşmaya video konferans sistemiyle bağlanmayacağına ilişkin mazeret dilekçesi yolladığı açıklandı.

Sanık avukatları Kenan Maçoğlu ve Nuray Özdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı HDP'lilerin bir süre önce gözaltına alındığı soruşturmasında da müvekkillerinin şüpheli olduğunu belirterek, mükerrer yargılamanın önüne geçilmesi için başsavcılıktaki soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesini istedi.

Avukatlar, müvekkilleri hakkında tahliye talebinde de bulundu.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın savunmasının gelecek celse alınmasına devam edilmesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bahse konu soruşturma dosyası ile dava dosyasındaki bazı olay ve iddiaların benzer veya aynı olduğunu belirten heyet, soruşturmanın bitmesinin dava doyasının esası yönünden beklenmesinin zorunlu olduğunu tutanağa yazdırdı. Heyet, bu sebeple sanık hakkında verilmiş takipsizlik kararı veya iddianame bulunup bulunmadığının başsavcılıktan sorulmasını kararlaştırdı.

Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanıyor. Yüksekdağ hakkında 2016'da Van'da yaptığı bir konuşmaya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava da bununla birleştirilmişti.