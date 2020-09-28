HDP yine teröre kalkan oldu! TBMM'de 'Kobani soruşturması' provokasyonu

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç , milletvekilleri ile birlikte TBMM 'de basın toplantısı düzenledi. Oluç,dedi.Oluç, şu anda 20 arkadaşlarının gözaltında olduğunu hatırlatarak,ifadelerini kullandı.Basın açıklamasından sonra HDP milletvekilleri, TBMM bahçesinde alkışlarla yürüyerek protesto da bulundu.

37 VATANDAŞ ÖLDÜRÜLDÜ, 761 KİŞİ YARALANDI

35 il ve 96 ilçede yaşanan olaylar sonucu, Kurban Bayramı'nda yardım dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak'ın da aralarında bulunduğu 37 vatandaş, PKK/KCK/PYD/YPG'li teröristler tarafından katledildi.

Olaylarda, 326'sı kolluk görevlisi, 435'i sivil olmak üzere toplam 761 vatandaş yaralandı, 197 okul yakılarak çocukların eğitim ve eğitime ulaşım hakkı ellerinden alındı, 269 kamu binası tahrip edilerek milyarlarca liralık zarar verildi, kamu hizmetlerinin sunumu engellendi.





Ayrıca bu olaylarda, mülkiyet hakkı ihlal edilerek 1731 ev ve iş yeri yağmalanıp yıkıldı veya yakıldı, 729'u sivil, 501'i kamuya ait toplam 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Devlet, Anayasa ve yasalar çerçevesinde 6-8 Ekim 2014 Kobani olaylarına gerekli müdahaleyi yaparak kamu düzenini sağladı.

