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    • 28.09.2020 16:12
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    yine teröre kalkan oldu! 'de 'Kobani soruşturması' provokasyonu

    Teröristlerin sözcüsü gibi hareket eden 'nin Grup Başkanvekili , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki gözaltılarla ilgili, "Bu operasyon kesinlikle hukuki bir operasyon değildir" dedi. 35 il ve 96 ilçede yaşanan olaylar sonucu, 'nda yardım dağıtan , ve 'ın da aralarında bulunduğu 37 vatandaş, PKK/KCK/PYD/YPG'li teröristler tarafından katledilmişti.

    HDP yine teröre kalkan oldu! TBMM'de 'Kobani soruşturması' provokasyonu
    Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve , milletvekilleri ile birlikte 'de basın toplantısı düzenledi. Oluç, "Öncelikle bunu kınıyoruz. Bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Bu operasyon kesinlikle hukuki bir operasyon değildir, kesinlikle siyasi bir operasyondur, siyasi bir karar alınmıştır. Bu siyasi kararla arkadaşlarımız gözaltında tutulmaktadırlar" dedi.

    Oluç, şu anda 20 arkadaşlarının gözaltında olduğunu hatırlatarak, "Bugün itibarıyla savcılığa çıkarıldılar ve 4 gün daha gözaltı süresi uzatıldı ve emniyete geri götürüldüler. Kobani protestoları, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde oldu. 2015 yılında bununla ilgili o dönemin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine bir soruşturma açıldı. Şu anda gözaltında bulunan bütün MYK üyesi arkadaşlarımız 2015 yılında o soruşturma nedeniyle ifadelerini verdiler çeşitli illerde. 2015 yılından bugün kadar 5 yıl boyunca yedekte tutulan bu dava, bu soruşturma şimdi yeniden gündeme getirildi" ifadelerini kullandı.



    Basın açıklamasından sonra HDP milletvekilleri, TBMM bahçesinde alkışlarla yürüyerek da bulundu.

    37 VATANDAŞ ÖLDÜRÜLDÜ, 761 KİŞİ YARALANDI
    35 il ve 96 ilçede yaşanan olaylar sonucu, 'nda yardım dağıtan , ve 'ın da aralarında bulunduğu 37 vatandaş, PKK/KCK/PYD/YPG'li teröristler tarafından katledildi.

    Olaylarda, 326'sı kolluk görevlisi, 435'i sivil olmak üzere toplam 761 vatandaş yaralandı, 197 okul yakılarak çocukların eğitim ve eğitime ulaşım hakkı ellerinden alındı, 269 kamu binası tahrip edilerek milyarlarca liralık zarar verildi, kamu hizmetlerinin sunumu engellendi.

    Ayrıca bu olaylarda, mülkiyet hakkı ihlal edilerek 1731 ev ve iş yeri yağmalanıp yıkıldı veya yakıldı, 729'u sivil, 501'i kamuya ait toplam 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

    Devlet, ve yasalar çerçevesinde 2014 Kobani olaylarına gerekli müdahaleyi yaparak kamu düzenini sağladı.

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