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    Son dakika: 'da terör örgütü 'a operasyon: 13 şüpheli gözaltında

    Son dakika haberine göre, 'da, terör örgütü 'a yönelik yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    AA
    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

    'da, terör örgütü 'a yönelik yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına ve 'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.


    8 İLÇE 16 ADRES
    Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 şüpheli gözaltında
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