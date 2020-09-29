Dolu neden yağar?

Dolu Kümülonimbus bulutlarının altlarında oluşur. Yukarıya doğru yükselen sıcak ve kuru hava donma derecesinde bulunan hava akımına girerek aniden soğuma oluşur. Uzun süre bulut içerisinde nemlenerek dolu taneleri oluşur. Yanı bulutların içerisindeki hava akımının etkisi ile sıvı yağmur damlaları yükselmeye başlar. 0 ile -40 derece arasındaki hava ile karşılaştıklarında donmaya başlar. Böylelikle dolular oluşur. Dolu taneleri bulutların içerisinde gezinir. Bulutların içerisinde ne kadar fazla gezinirler ise ve havadaki sıcaklık farkı ne kadar fazla olursa o derecede dolu üzerindeki katmanlar da artar. Böylece dolular daha büyük hale gelir. Dolular zamanla ağırlaşarak yerçekimin etkisi ile hareket kabiliyetini kaybederler ve yeryüzüne inemeye başlarlar. Böylece dolu yağışları yağmaya başlar. Bazı dolular fırtınalar sırasında oluşabilir. Böyle durumlar ciddi tehlike yaratır. Çünkü rüzgar etkisi ile dolu tanelerin ağırlıkları da artar. Bu ağırlık da yeryüzüne ciddi tehlikeler yaratabilir.

Dolu ne zaman oluşur?

Ülkemizde dolu yağışları oluşabilmektedir. Daha çok bahar aylarında oluşur. Bunun sebebi bahar aylarında sıcak hava cephesi ile soğuk hava cephesi arasında etkileşim oluşur. Bu etkileşim ile dolu yağışı oluşmaktadır.