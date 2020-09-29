Meteoroloji İstanbul son dakika dolu yağışı! Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar dolu yağışı var mı? Dolu neden yağar? Dolu yağışı sıvı özelliğini kaybederek buz şeklinde yağmaktadır. Büyük dolu parçalarının yağması ile çevreye büyük zararlar verilebilir. Tarlalara, araçlara, çevreye hatta insanlara bile zarar verebilir. Dolunun büyüklüğü 5 mm ile 15 cm arasında değişmektedir.
BOĞAZ'IN ÜSTÜNDEN KARA BULUTLAR
İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğazı kaplayan bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.
TAKSİM'DE VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKLIKSIZ YAKALANDI
Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından Taksim Meydanı'nda kıs süreli yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
SEMT PAZARINI SEL BASTI
Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.
29 İL İÇİN SARI ALARM
Meteoroloji'den 29 il için il için sarı kod uyarısı. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
VALİLİK UYARDI
Öte yandan Ankara Valiliği'nden Meteoroloji'nin yaptığı yağış uyarısının ardından bir açıklama da valilikten geldi.
Valilik Twitter hesabında şu sözlere yer verildi; "Bugün öğleden sonra Ankara'nın Kuzey İlçelerinde görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı bulutlu 30
Adana: Az bulutlu 35
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon:Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
Dolu neden yağar?
Dolu Kümülonimbus bulutlarının altlarında oluşur. Yukarıya doğru yükselen sıcak ve kuru hava donma derecesinde bulunan hava akımına girerek aniden soğuma oluşur. Uzun süre bulut içerisinde nemlenerek dolu taneleri oluşur. Yanı bulutların içerisindeki hava akımının etkisi ile sıvı yağmur damlaları yükselmeye başlar. 0 ile -40 derece arasındaki hava ile karşılaştıklarında donmaya başlar. Böylelikle dolular oluşur. Dolu taneleri bulutların içerisinde gezinir. Bulutların içerisinde ne kadar fazla gezinirler ise ve havadaki sıcaklık farkı ne kadar fazla olursa o derecede dolu üzerindeki katmanlar da artar. Böylece dolular daha büyük hale gelir. Dolular zamanla ağırlaşarak yerçekimin etkisi ile hareket kabiliyetini kaybederler ve yeryüzüne inemeye başlarlar. Böylece dolu yağışları yağmaya başlar. Bazı dolular fırtınalar sırasında oluşabilir. Böyle durumlar ciddi tehlike yaratır. Çünkü rüzgar etkisi ile dolu tanelerin ağırlıkları da artar. Bu ağırlık da yeryüzüne ciddi tehlikeler yaratabilir.
Dolu ne zaman oluşur?
Ülkemizde dolu yağışları oluşabilmektedir. Daha çok bahar aylarında oluşur. Bunun sebebi bahar aylarında sıcak hava cephesi ile soğuk hava cephesi arasında etkileşim oluşur. Bu etkileşim ile dolu yağışı oluşmaktadır.