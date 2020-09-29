KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman?

Binlerce aday KPSS önlisans sınavı için hazırlanıyor ve düzenleneceği günü merakla bekliyor. ÖSYM 2020 KPSS önlisans sınavı için tarihi belirledi ve adaylara duyurdu. Peki hangi tarihte yapılacak? Diğer yandan adaylar en çok sınava nerede gireceklerini merak ediyor ve KPSS önlisans sınav giriş belgesinin nasıl öğrenileceğini sorguluyor. KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır.
Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. KPSS sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Bu bilgi göz önüne alındığında sınav yerlerinin 15 Ekim'de açıklanması ön görülüyor.
SINAV HAKKINDA
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan Cevap Kâğıdı ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Adayların sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait Cevap Kâğıdı'nı kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait Cevap Kâğıdı'nı kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde belli olacak.