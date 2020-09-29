ERMENİSTAN'IN YALANINA REUTERS DA ALET OLDU

İngiliz haber ajansı Reuters, iki Suriyeli isme dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin 1500 dolar karşılığında Azerbaycan'a 700 ila 1000 muhalif savaşçı gönderdiği iddiasını ortaya attı. Reuters, yalanına kaynak olarak gösterdiği iki Suriyeli isim hakkında tek bir detay bile vermedi. Benzer açıklamayı Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi de yapmış ancak bu iddialar yalanlanmıştı.

ERİVAN'DAN "F-16" YALANI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Azerbaycan F-16'sını düşürdük" açıklamasını yalanladı ve böyle bir gelişmenin yaşanmadığını duyurdu.

3. MARTUNİ MOTORLU PİYADE ALAYI YOK EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi" ifadesini kullandı. İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı