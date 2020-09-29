Ermenistan, bir kez daha terörizme sarıldı! Azerbaycan topraklarına saldırdı. Dünya, sivilleri hedef alan Ermenistan'a sessiz kaldı. Türkiye ise Azeri kardeşlerinin yanında yer aldı. Düzenlenen operasyonlarla katil Ermenistan köşeye sıkıştı. 22 tank, 18 İHA, 15 uçaksavarı imha edilirken 550 askerinin öldürüldüğü açıklandı.

Ermeni asıllı ABD'li magazin ünlüsü Kim Kardashian ise paniğe kapıldı! Sosyal medya hesabından "Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" paylaşımı yaptı. Sözlerine Türklerden tepki yağdı: Tarihi bilmeden hikaye atıyorsun Kim!

TAM DESTEK

Ermenistan'ın bombardımana tuttuğu Azeri köylerinde siviller hayatını kaybetti. Dünya bu vahşete sessiz kalırken ünlü isimler de Azerbaycan'a destek verdi:

OKTAY KAYNARCA:

Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır.

SİNAN AKÇIL:

Kardeş ülkeye dokunan hesabını öder elbet.

CÜNEYT ARKIN:

İki bedende bir can.

ELİF ECE UZUN:

Azerbaycanlı asker ve sivillerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

SEDA SAYAN:

Azerbaycan'ın kederi kederimiz sevinci sevincimizdir.

MEHMET BOZDAĞ:

Türkmenistan'ın sivillere gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

EBRU GÜNDEŞ

Azerbaycan ve Türkiye dost değildir. Bizler kardeşiz