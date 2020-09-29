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    • 29.09.2020 Gazete
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    Kimsin sen! Kim yardım çağrısı yaptı

    , ’a harekat başlattı. Paniğe kapılan Kim , yardım çağrısı yaptı. Türkler ise kardeşlerine “Sizinleyiz. Her zaman yanınızdayız” mesajı yolladı.

    Kimsin sen!

    Ermenistan, bir kez daha terörizme sarıldı! topraklarına saldırdı. , sivilleri hedef alan 'a sessiz kaldı. ise kardeşlerinin yanında yer aldı. Düzenlenen operasyonlarla katil Ermenistan köşeye sıkıştı. 22 tank, 18 İHA, 15 uçaksavarı imha edilirken 550 askerinin öldürüldüğü açıklandı.

    Ermeni asıllı ABD'li magazin ünlüsü Kim ise paniğe kapıldı! Sosyal medya hesabından "Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" paylaşımı yaptı. Sözlerine Türklerden tepki yağdı: Tarihi bilmeden hikaye atıyorsun Kim!


    Ermenistan'ın     bombardımana tuttuğu Azeri köylerinde siviller hayatını kaybetti. Dünya bu vahşete sessiz kalırken ünlü isimler de Azerbaycan'a destek verdi:

    OKTAY KAYNARCA:
    Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır.
    SİNAN AKÇIL:
    Kardeş ülkeye dokunan hesabını öder elbet.
    CÜNEYT ARKIN:
    İki bedende bir can.
    ELİF ECE UZUN:
    Azerbaycanlı asker ve sivillerimize 'tan rahmet diliyorum.
    SEDA SAYAN:
    Azerbaycan'ın kederi kederimiz sevinci sevincimizdir.
    MEHMET BOZDAĞ:
    Türkmenistan'ın sivillere gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
    EBRU GÜNDEŞ
    Azerbaycan ve Türkiye dost değildir. Bizler kardeşiz

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